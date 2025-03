Cristiano Ronaldo rischia cento frustate: l'Al Nassr prende una netta decisione e non lo convoca per la trasferta in Iran

Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la sfida tra l' Al Nassr e gli iraniani dell' Eesteghlal , valida per gli ottavi di finale della Champions asiatica : rischiava cento frustate per aver dato un bacio sulla fronte a una fan disabile . Un gesto che può essere considerato adulterio secondo la legge locale. La richiesta del club saudita, allenato da Stefano Pioli , di giocare in campo neutro non è stata accolta. L' Al Nassr giocherà la sfida da dentro o fuori senza il suo fuoriclasse e capitano, che ha preferito rimanere a casa.

Perché Ronaldo rischia cento frustate in Iran

Il caso mediatico in vista del match in programma domani, 3 marzo, alle 17 ore italiane, non è chiuso. È destinato a continuare a far discutere. I fatti risalgono al novembre 2023. Durante una trasferta dell’Al Nassr a Teheran, una folla di tifosi raggiunse l'hotel dove pernottava l'Al Nassr per aspettare Ronaldo in modo da chiedergli autografi e scattare qualche foto insieme. L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus si fermò per qualche secondi in compagnia di un'artista disabile diventata famosa per la sua pittura con i piedi: Fatemeh Hammami Nasrabadi. La abbracciò e la baciò sulla fronte. Un gesto che, secondo le leggi in vigore in Iran, può essere considerato adulterio. Pena? Cento frustate.

Chi sostituirà Ronaldo in Iran

A Pioli non resta che affidarsi a Jhon Duran. Il colombiano, acquistato nel corso del mercato di gennaio, ha già segnato quattro gol nelle prime cinque partite. Reduce da due sconfitte nelle ultime tre partite di Saudi League, l'Al Nassr e dall'uscita dalla King Cup a ottobre, l'Al Nassr punta tutto sulla Champions asiatica dove dovrà farsi valere senza il suo miglior giocatore.