Cristiano Ronaldo vicino al rinnovo con l’Al Nassr: il nuovo contratto e quanto guadagnerà

Cristiano Ronaldo non lascia. A quarant'anni compiuti, il fuoriclasse portoghese non pensa al ritiro e, secondo "Marca", sarebbe vicino all'accordo con l' Al Nassr per prolungare di un altro anno il suo contratto, con opzione fino al 2027 .

Mondiali 2026, 1000 gol in carriera, titolo con l'Al-Nassr: gli obiettivi di Cristiano Ronaldo

Ronaldo vuole prendere parte ai Mondiali del 2026, che si giocheranno fra Canada, Messico e Usa e raggiungere la quota di 1000 gol in carriera, traguardo ormai non troppo lontano visto che è già arrivato a 934. CR7 vuole vincere qualcosa con l'Al Nassr: la dirigenza, che già a gennaio ha fatto un investimento importante su Duran, gli ha garantito che la squadra sarà rinforzata per poter puntare al titolo.

Quanto guadagnerà Ronaldo con l'Al-Nassr

Nel recente passato si è parlato di un ingaggio da qualcosa come 200 milioni di euro a stagione, ma in realtà l’accordo si spinge ben oltre e riguarda ricchissime sponsorizzazioni, ma anche un possibile ingresso nel Valencia grazie a quote di capitali provenienti proprio dall’Arabia Saudita.