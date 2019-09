"É già finito il ciclo di Crespo sulla panchina del Banfield"

BUENOS AIRES - Sembra già volgere al termine l'avventura di Hernan Crespo sulla panchina del Banfield. Il club argentino, infatti, sembra aver deciso di esonerare l'ex attaccante di Parma, Lazio e Inter secondo quanto riporta il quotidiano "La Nacion". In Argentina, infatti, il Banfield non se la passa benissimo con società e tifosi preoccupati per il rendimento del team tanto da dichiarare che la squadra "ha bisogno di un cambiamento". Per farlo, dunque, c'è bisogno di allontanare Crespo dalla panchina - in Italia un'esperienza al Modena come allenatore - e puntare su Julio Ce'sar Falcioni nel ruolo di manager per prendersi la responsabilità di scegliere il prossimo allenatore. Due i nomi sul taccuino, quelli Eduardo Dominguez e Ricardo Zielinski. Il ciclo di Crespo si chiuderà dunque con 18 partite all'attivo: quattro vittorie, sei pareggi e otto sconfitte.