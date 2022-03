Ecuador e Uruguay ai Mondiali: Perù, Colombia e Cile in corsa per lo spareggio

Restano comunque in corsa per lo spareggio i peruviani, che sono al quinto posto con una lunghezza di vantaggio sulla Colombia : il 3-0 rifilato alla Bolivia a Barranquilla (reti di Luis Diaz su assist di Cuadrado, poi Borja e Uribe) ha permesso alla selezione di Rueda di scavalcare il Cile, comuque non condannato dalla matematica.

Festeggia l'Ecuador per la matematica qualificazione ai Mondiali, nonostante la sconfitta per 3-1 in casa del Paraguay: in rete Morales, Almiron e autogol di Hincapie, mentre il gol ecuadoriano è di Jordy Caicedo. Il programma delle qualificazioni sudamericane prevede questa notte Argentina-Venezuela, mentre martedì prossimo toccherà all'ultimo turno con Cile-Uruguay, Perù-Paraguay e Venezuela-Colombia che mettono in palio il quinto posto che vale lo spareggio.