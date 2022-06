Clamoroso in Argentina, esulta mostrando gli "attributi": multato

SAN PEDRO SULA (Honduras) - L'attaccante argentino Ramiro Rocca del Real España si è messo nei guai dopo un'esultanza al quanto pittoresca nella partita contro il Motagua. Al 44' del primo tempo il giocatore aha realizzato il gol del 2-0 e, per festeggiare la rete, ha esibito quella che negli Stati Uniti viene chiamata "Big Balls Celebration", più gergalmente ha mostrato gli attributi verso la tribuna dei tifosi. Questo perché il Motagua aveva vinto la prima partita di finale del torneo honduregno di Clausura per 3-0 e al Real serviva un'impresa per ribaltare il risultato. Impresa non riuscita per la squadra di San Pedro Sula e a Rocca che, oltre al danno della sconfitta, ha ricevuto anche la beffa della multa: la sua esultanza infatti è stata sanzionata per $816 dollari (20.000 lempiras).