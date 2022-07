Felipe Melo, disavventura a Rio: assalito e rapinato per strada da dei ladri

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Brutta disavventura per Felipe Melo. Il 39enne centrocampista della Fluminense (ex tra le varie di Fiorentina, Juve e Inter) ha subito una pesante rapina dopo il 4-0 rifilato al Corinthians al Maracanã. Alla Avenida Brasil, la via di entrata e di uscita di Rio de Janeiro (mentre viaggiava verso Paraty, altro comune dello stato), il giocatore - assieme alla moglie, i figli e un amico - è stato bloccato da dei ladri armati, che gli hanno sottratto la sua Mercedes Gle 53 nera e diversi oggetti personali. Fortunatamente i protagonisti della disavventura - che sono poi tornati a casa di Felipe Melo a Rio - stanno bene. A soccorrerli si è presentata una coppia vicina al luogo dell’aggressione. Già lo scorso aprile il giocatore aveva subito una rapina in una delle sue case brasiliane: in quell’occasione i ladri avevano preso soldi e beni preziosi.