Flamengo: Vidal si presenta, il vicepresidente chiude a Sanchez

Tempo di presentazione per Arturo Vidal , che dopo la rescissione con l’Inter, la firma sul contratto con il Flamengo e la suggestiva passerella in maglia rossonera direttamente al Maracanà ha pronunciato le prime parole ufficiali da giocatore del Mengao.

L’ex centrocampista della Juventus , parso visibilmente emozionato, ha svelato di aver realizzato uno dei sogni della carriera e del resto già dalla primavera scorsa il cileno, attraverso i propri canali social, non aveva nascosto di preferire l’opzione Flamengo una volta deciso di lasciare il campionato italiano: "Mi alleno da tre giorni, ma ho già conosciuto la squadra, con alcuni avevo giocato in passato. La squadra è forte e vincente, lo ha dimostrato nell'ultima partita. Volevo giocare qui da molto tempo, il Flamengo è la migliore squadra del Sud America".

Vidal e il sogno Copa Libertadores

E dopo aver vinto nove campionati nazionali tra Germania, Italia e Spagna, ma non essere riuscito a coronare il sogno di conquistare la Champions League, Vidal ha espresso a chiare lettere l’obiettivo della propria missione brasiliana: “Il mio sogno è vincere la Libertadores. Sono qui al per questo. Per continuare a vincere nella mia carriera dovevo venire qui. Il calcio europeo è più fisico, ma tecnicamente meglio qui che in Europa".

Niente Flamengo per Sanchez

Infine il capitolo Alexis Sanchez, l’amico ed ex compagno di nazionale, oltre che di club. L’attaccante è ancora all’Inter, club al quale è legato da un contratto fino al 30 giugno 2023, e sembra deciso a rifiutare destinazioni extra-europee o in campionati poco competitivi. Interrogato su un’eventuale “chiamata” al Flamengo Vidal ha liquidato l’argomento con poche parole: “Non ho parlato con Sanchez? Alexis ha la sua vita. Non gli ho detto niente". Ancora più secco il commento del vicepresidente del Flamengo Marcelo Braz, che ha subito spento la possibilità di vedere la coppia cilena al Maracanà: “Non ci sono possibilità che Sanchez arrivi da noi”.