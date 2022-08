Vidal, esordio ok con il Flamengo in Libertadores: Corinthians ko 2-0

SAN PAOLO (Brasile) - Buona la prima in Copa Libertadores con la maglia del Flamengo per Arturo Vidal. Il 35enne ex centrocampista di Juventus e Inter, dopo 2 presenze nel campionato brasiliano, con tanto di rete realizzata nell'ultima giornata con l'Atlético Goianiense (oltre a un'apparazione in Coppa del Brasile contro l'Athletico Paranaense) ha fatto il suo esordio anche nella kermesse continentale in occasione della vittoria per 2-0 sul Corinthians. Il cileno ha fatto il suo ingresso in campo al 73' al posto di Joao Gomes: la sfida tutta brasiliana è stata risolta a favore del Flamengo dai gol di Giorgian De Arrascaeta al 37' e dell'altro ex nerazzurro Gabigol al 51'. Martedì prossimo, a Rio De Janeiro, si giocherà la gara di ritorno. In Copa Sudamericana, invece, esordio amaro per Luis Suarez con la maglia del Nacional Montevideo. L'ingresso nella seconda metà di gara dell'ex attaccante del Barcellona non è bastato ad evitare la sconfitta per 1-0 contro i brasiliani dell'Atlético Goianiense, nel match d'andata dei quarti di finale.