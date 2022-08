Botafogo-Flamengo: Vidal, un gol che vale il derby

Arturo Vidal come ai bei tempi: grazie a un suo inserimento in area, infatti, il Flamengo ha vinto il derby contro il Botafogo. Il cileno ex Inter ha segnato la rete della vittoria su assist dell'ex fiorentino Pedro. Una grande soddisfazione per Vidal, che sta guidando la squadra alla rimonta in campionato e che si sta rivelando un acquisto molto azzeccato.