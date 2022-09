Libertadores, Palmeiras eliminato: in finale ci va l'Athletico di Scolari

SAN PAOLO (BRASILE) - Girandola di emozioni all'Allianz Parque di San Paolo nella semifinale di ritorno della Coppa Libertadores tra Palmeiras e Athletico Paranaense. Dopo la vittoria per 1-0 nella gara d'andata , gli ospiti dell'eterno Felipe Scolari sono riusciti a fermare sul 2-2 i campioni in carica guadagnandosi così la finale.

Dal 2-0 al 2-2: che beffa per il Palmeiras

Nemmeno il tempo di mettersi comodi che al 3' i padroni di casa la sbloccano con Gustavo Scarpa recuperando così lo svantaggio della gara d'andata. Nel recupero della prima frazione di gioco, però, un brutto intervento rivisto con l'ausilio del Var costa il rosso a Murilo. Nonostante l'uomo in meno il Palmeiras trova il raddoppio con l'ex milanista Gustavo Gomez: il 2-0 permetterebbe all'undici di Abel Ferreira di andare in finale per il terzo anno di fila. Subito il doppio gancio, però, gli ospiti si svegliano e dimezzano lo svantaggio al 64' con Pablo. A cinque minuti dal 90' arriva anche il definitivo 2-2 di David Terans che regala ai Furaçao la seconda finale Libertadores nella propria storia dopo quella persa nel 2005 col San Paolo. Anche stavolta dovrebbe essere derby brasiliano: nella notte si gioca a Rio il ritorno dell'altra semifinale fra Flamengo e Velez ma i carioca ripartono dal 4-0 ottenuto in Argentina.