Incredibile in Argentina: Boca campione grazie ai rivali del River

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Un 'regalo' così era difficile aspettarselo e invece il Boca Juniors si laurea campione in Argentina grazie al River Plate, storico rivale e avversario di tante battaglie negli accesissimi derby di Buenos Aires. È un finale incredibile quello andato in scena nel torneo di 'Clausura', con gli 'Xeneizes' che vincono il titolo dopo aver pareggiato 2-2 nell'ultima partita contro l'Independiente. In contemporanea il Racing, in lotta testa a testa con il Boca per il titolo, perde contro i 'Millonarios' e chiude così a -2 dalla vetta.