Coppa Libertadores, trionfa il Flamengo di Gabigol e Vidal

GUAYAQUIL (ECUADOR) - Trionfo Flamengo allo stadio 'Monumental' di Guayaquil, in Ecuador, dove i rossoneri hanno battuto 1-0 l'Atletico Paranaense in una finale di Coppa Libertades tutta brasiliana e si sono laureati campioni del Sudamerica per la terza volta nella loro storia (nel 1981 e nel 2019 gli altri due successi), riscattando così la finale persa lo scorso anno contro gli altri connazionali del Palmeiras .

Decide ancora Gabigol

Niente da fare per la squadra di Felipe Scolari (mai riuscita a vincere questo trofeo) contro quella di David Luiz e Vidal (l'ex di Juve e Inter è entrato nella ripresa mentre è rimasto in panchina Pulgar, ex di Bologna e Fiorentina), che perde per infortunio Luis Filipe al 20' ma vede la strada mettersi in discesa al 43' quando Pedro Henrique si prende il secondo giallo e lascia in dieci l'Atletico Paranaense. La superiorità numerica infatti paga subito perché prima dell'intervallo, in pieno recupero (49'), l'ex interista Gabigol porta avanti il Flamengo. Anche con l'uomo in meno nella ripresa Fernandinho (ex City) e compagni provano ad attaccare alla caccia del pari, ma i rossoneri di Dorival Junior riescono a conservare il minimo vantaggio fino al 95' e al triplice fischio finale fanno festa insieme ai propri tifosi alzando il trofeo al cielo di Guayaquil. Eroe della serata ovviamente Gabigol, che nel 2019 aveva già deciso con una doppietta la finale vinta allora contro gli argentini del River Plate.

