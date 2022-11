Follia nella Supercoppa argentina: 10 espulsi nel Boca! La partita finisce in anticipo

Una cosa del genere è difficile da vedere anche giocando a Fifa sulla Playstation. E invece è accaduta per davvero: dieci espulsi in poco più di mezz’ora! Un record, forse, stabilito non in una partita di un torneo amatoriale ma in Sudamerica e più esattamente nel Trofeo de Campeones in Argentina. In quella che di fatto è la supercoppa tra i campioni nazionali e i vincitori della coppa, gli animi si sono inaspriti in un attimo trasformando la finale in una corrida. Il Racing Club alla fine ha vinto 2-1 contro il Boca Juniors al 118’, con tre minuti in anticipo rispetto al fischio finale. Una gara terminata in anticipo dopo che l'arbitro Facundo Tello ha dovuto estrarre ben 10 cartellini rossi in rapida sequenza a destra e a manca.