Vidal smentisce il ritiro e svela il proprio doppio, sorprendente obiettivo

Cile, Vidal punta al Mondiale 2026: "Mi sento benissimo"

L’ex centrocampista di Juventus e Inter, che con la propria nazionale si è comunque tolto parecchie soddisfazioni partecipando a due Mondiali e vincendo due edizioni della Copa America, nel 2015 e nel 2016, superando in entrambe le occasioni l’Argentina in finale, vuole comunque inseguire un altro Mondiale, quello del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. A dichiararlo è stato lo stesso Vidal in un’intervista rilasciata al quotidiano cileno ‘Prensa Futbol’: "Siamo stati molto criticati per non esserci qualificati al Mondiale, ma chi ci critica dimentica che abbiamo vinto per due volte la Coppa America. In Argentina festeggiano ancora un anno e mezo dopo averla vinta. E comunque noi giochiamo da anni con lo stesso gruppo di 10-12 giocatori, ci è mancato il ricambio. Ritirarsi dalla Nazionale? Non ci penso neppure, non so chi abbia messo in giro queste voci: il colpo è stato duro, ma penso che con la generazione di giocatori che sta uscendo potremo qualificarci al Mondiale 2026 e io, a Dio piacendo, vorrò esserci. Ho 35 anni, ma mi sento molto bene e ho un contratto con una delle squadre più forti del Sudamerica. Spero che la fortuna mi assista e di non avere infortuni".

Vidal ha già deciso il proprio futuro: "Voglio fare l'allenatore"

Vidal sembra avere le idee chiare al punto di svelare già il proprio obiettivo una volta che avrà dato l'addio al calcio: "Punto a diventare l'allenatore del Cile. Voglio finire il corso, ottenere il patentino di allenatore e in futuro diventare allenatore, possibilmente della nazionale: voglio trasmettere quello che ho imparato e quello che mi hanno dato tutti i tecnici che ho avuto”.