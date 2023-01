Brasile, nuovo lutto dopo Pelé: morto a 68 anni Roberto Dinamite

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Dopo la morte di Pelé il Brasile piange un'altra leggenda del calcio ed è in lutto per la scomparsa a 68 anni di Roberto Dinamite , attaccante della Seleçao e miglior marcatore di ogni tempo del campionato nazionale (con 190 gol tra il 1971 e il 1992). All'ex centravanti e leggenda del Vasco da Gama , che nella sua carriera ha giocato anche in Europa con la maglia del Barcellona , era stato diagnosticato un tumore all'intestino nel 2021.

Il tweet di Lula

Tanti gli attestati di cordoglio da parte del mondo del calcio brasiliano e internazionale, a partire ovviamento dal Vasco da Gama che lo celebrato sui suoi profili social dichiarando "sette giorni di lutto per la morte di Roberto Dinamite, il più grande idolo della storia del club. Riposa in pace". A ricordarlo su Twitter con un pensiero commosso anche Lula: "Roberto Dinamite è stato un gigante nella storia del Vasco da Gama e del calcio brasiliano - ha scritto il neo presidente del Brasile, grande appassionato di 'futebol' -. Come tifoso del Vasco a Rio, ho ammirato molto il suo bel calcio, offensivo, e quel tiro così potente con il sinistro da cui nacque il suo soprannome. Oltre che un grande calciatore, è stato un politico visto che è stato deputato regionale per cinque mandati, e un dirigente del Vasco da Gama, lottando per modernizzare la gestione del club. Le mie condoglianze alla famiglia, agli amici, e ai tifosi del Vasco".