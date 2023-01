Hulk perde quasi 6 chili di peso in una partita e lo dimostra: il motivo

BELO HORIZONTE (BRASILE) - "Sarà perché corre tanto durante la partita? Quest'uomo è una macchina in campo". Così i brasiliani dell' Atletico Mineiro parlano su Twitter di Givanildo Vieira de Souza, meglio conosciuto come Hulk , a margine di un video postato sui profili del club in cui si vede il 36enne attaccante pesarsi prima e dopo la sfida giocata sul campo del Tombense .

La spiegazione del fisioterapista

Un match vinto 2-1 dal 'Galo' grazie al gol decisivo segnato all'89' proprio dall'ex attaccante di Porto e Zenit (oltre che della Seleçao), che prima della partita segnava 97,7 kg e salendo invece sulla bilancia dopo il triplice fischio ha fatto segnare il peso di 91,9 kg. Quasi 6 kg in meno dunque e non è solo una questione dei tanti liquidi persi, complici anche i 30° registrati nel giorno della sfida allo stadio 'Soares de Azevedo' di Muriaé. Un fisico particolare infatti quello di Hulk, come ha spiegato in passato il fisioterapista del club Roberto Chiari: "Suda molto e riesce così a dissipare in maniera più efficente il calore corporeo. Non è un problema, va solo prestata particolare attenzione all'idratazione e per questo la nostra massaggiatrice sa già che ad ogni stop dell'allenamento deve essere Hulk a ricevere per primo acqua o isotonico".