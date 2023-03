L'Argentina riparte con Dybala, Ibanez si riprende il Brasile

ROMA - Una conferma e una sorpresa tra i nazionali della Roma. Se non c'erano dubbi sulla chiamata di Paulo Dybala nell'Argentina campione del mondo, non era invece scontato il ritorno di Ibanez tra i convocati del Brasile dopo l'esordio dello scorso settembre contro la Tunisia a cui non era poi seguita la chiamata per la Coppa del Mondo in Qatar.

Sette 'italiani' nell'Argentina C'è tanta 'Italia' nella lista dei 35 convocati di Lionel Scaloni per i primi impegni da campione del mondo dell'Argentina, attesa da una doppia amichevole contro Panama (23 marzo al Monumental di Buenos Aires) e Curacao (28 marzo a Santiago del Estero). Si rivede il viola Nico Gonzalez, che aveva saltato i Mondiali per infortunio, con lui anche l'udinese Perez, gli juventini Paredes e Di Maria, il romanista Dybala e gli interisti Lautaro Martinez e Valentin Carboni, col 17enne nerazzurro a guidare le nuove leve a caccia della prima presenza in nazionale come Lautaro Blanco dell'Elche, Maximo Perrone del Manchester City e Facundo Buonanotte del Brighton. Questa la lista completa... Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Ajax). Difensori: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella, (Betis Siviglia), Nicolas Tagliafico (Lione), Marcos Acuna (Siviglia), Lautaro Blanco (Elche), Nehuen Perez (Udinese). Centrocampisti: Enzo Fernandez (Chelsea), Guido Rodriguez (Betis Siviglia), Leandro Paredes (Juventus), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal), Facundo Buonanotte (Brighton), Maximo Perrone (Manchester City). Attaccanti: Lionel Messi (Psg), Angel Di Maria (Juventus), Julian Alvarez (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Alejandro Gomez (Siviglia), Paulo Dybala (Roma), Angel Correa (Atletico Madrid), Emiliano Buendia (Aston Villa), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Valentin Carboni (Inter).