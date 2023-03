Clamoroso Papu Gomez: allontanato dall'Argentina per magia nera, cos'è successo

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Bufera in Argentina , dove la stampa rivela qule sarebbe la sorprendente causa dell'esclusione del Papu Gomez dai convocati di Lionel Scaloni per i prossimi impegni che attendono l'Argentina campione del mondo.

Il veto dei 'senatori'

Sull'ex atalantino pesrebbe il veto dai 'senatori' dello spogliatoio Lionel Messi, Angel Di María, Rodrigo De Paul e Leandro Paredes. Il motivo? Risale ai giorni della Coppa del Mondo vinta dalla 'Seleccion' in Qatar, quanto il 35enne fantasista del Siviglia avrebbe consultato una strega per far sì che il suo collega di reparto e 'rivale' Lo Celso non si riprendesse dall'infortunio muscolare che lo aveva messo fuori gioco. "Durante il Mondiale - ha detto un giornalista di 'Espn Argentina' -, il Papu disse ai suoi colleghi che la strega gli aveva assicurato che sarebbero stati campioni del mondo. E queste informazioni su Lo Celso erano note dopo la partita con l'Olanda (quarti di finale, ndr). Da quel momento in poi il Papu è rimasto ai margini del gruppo e non c'è nemmeno interazione tra lui e gli altri giocatori sui social".

La 'versione' del Papu

Diversa la 'versione' del diretto interessato, che sui propri profili social ha commentato la sua mancata convocazione motivandola con l'infortunio dal quale si sta riprendendo a con uno specifico lavoro fisico: "Purtroppo a causa del mio infortunio non potrò viaggiare per salutarvi e abbracciarvi - ha scritto il Papu Gomez su Instagram rivolgendosi ai compagni di nazionale -, provo un grande dolore e tristezza perché mi sarebbe piaciuto essere lì e sentire tutto il vostro amore e affetto. Grazie per i vostri messaggi e sono sicuro che ci rivedremo! Qui continuerò a lavorare per tornare a giocare. Vi abbraccio a distanza! Godetevi la 'Scaloneta' e quel meraviglioso gruppo".