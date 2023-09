Brasile, entrata assassina su Endrick! Il fallo che ha fatto tremare il Real Madrid

ROMA - Nonostante sia entrato solo all'86', la partita contro il Corinthians se la ricorderà come un brutto incubo il talento brasiliano Endrick, già di proprietà del Real Madrid (pur essendo ancora nel Palmeiras fino alla prossima estate). Quei pochi minuti in cui è rimasto in campo sono infatti stati sufficienti per subire un intervento killer da parte di Maycon, che con il piede a martello è entrato in scivolata travolgendolo.