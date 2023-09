Scandalo in Argentina prima di Boca-River: tutta colpa dell'arbitro

ROMA - Boca Juniors-River Plate non è mai una partita qualsiasi: in Argentina, come di consueto, sta salendo sempre più l'attesa per il match, in programma domenica prossima alla Bombonera. Come se non bastasse, la vigilia già di suo solitamente infuocata, è stata ulteriormente surriscaldata da un dettaglio che sta scatenando le polemiche, soprattutto sponda Boca, tanto da far passare in secondo piano la possibilità che il match possa essere il primo "superclasico" di Edinson Cavani, qualora l'ex Napoli scendesse in campo.