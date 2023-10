Paura per Tevez: sviene in casa, batte la testa e finisce in ospedale

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Paura per Carlos Tevez , che secondo quanto riporta 'Olé' è stato vittima di un brutto incidente domestico . Il 39enne ex attaccante della Juventus e della 'Seleccion', dopo aver avvertito delle vertigini, è svenuto in casa ed è caduto battendo la testa .

Tevez in ospedale: cosa è successo

Un duro colpo che lo ha costretto a "recarsi in ospedale dove gli sono stati applicati dei punti di sutura per chiudere una ferita all'arcata sopraccigliare sinistra". Stando a quanto riferito ancora dall'edizione online del quotidiano argentino, l'attuale allenatore dell'Independiente è stato "accompagnato da una delle sue figlie in un ospedale vicino a casa sua dove è stato curato". Tevez poi "è stato dimesso ed è tornato a casa", con l'ultimo allenamento della squadra che è stato così "diretto dallo staff tecnico" anche se non sembra in dubbio la sua presenza in panchina nella sfida contro il Barracas Central, valida per la nona giornata della 'Copa de la Liga Profesional'.