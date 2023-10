Shock in Brasile: morto un tifoso negli scontri prima di Flamengo-Vasco

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Tragedia in Brasile dove un uomo è morto e altri quattro sono rimasti feriti dopo tafferugli tra ultras del Flamengo e del Vasco da Gama ieri (22 ottobre) a Rio de Janeiro.

Scontri tra tifosi a Rio: un morto e quattro feriti

Secondo quanto riferito dal dipartimento di omicidi della polizia di Rio un membro della tifoseria organizzata del Flamengo 'Raça Rubro-Negra', Reinaldo Baptista, di 25 anni, è deceduto per le ferite riportate nello scontro con i tifosi del Vasco alla stazione Cosmos, nella zona ovest della città brasiliana. Tre persone ferite da colpi di arma da fuoco e una da coltellate sono state ricoverate all'ospedale Rocha Faria di Campo Grande. Dopo la rissa, 76 persone sono state arrestate e 70 portate al Tribunale speciale dei tifosi. Gli episodi sono avvenuti poche ore prima della vittoria del Flamengo per 1-0 contro il Vasco grazie al gol dell'ex romanista Gerson, allo stadio Maracana davanti a 70mila tifosi nel match valido per la 28ª giornata del 'Brasileirao'.