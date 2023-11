Boca Juniors-Fluminense, finale Libertadores: dove vederla in tv e streaming

Libertadores, dove vedere la finale in tv e streaming

Il match tra Boca Juniors (a caccia della 'settima') e Fluminense andrà in scena allo stadio 'Maracana' di Rio de Janeiro alle ore 17 locali (le ore 21 italiane). La finale di Copa Libertadores non sarà trasmessa in diretta tv in Italia, dove sarà invece possibile vederla in streaming su MOLA (servizio riservato agli abbonati).

I prezzi folli della finale di Coppa Libertadores

Boca Juniors-Fluminense: le probabili formazioni

BOCA JUNIORS (4-4-2): Chiquito Romero; Advincula, Figal, Valentini, Fabra; Medina, Pol Fernandez, Equi Fernandez, Barco; Merentiel, Cavani. All. Jorge Almiron

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Ganso; Martinelli, Jhon Arias, Keno; Germán Cano. All. Fernando Diniz.