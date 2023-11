Incredibile: i tifosi del Boca esultano per sbaglio al gol del Fluminense!

ROMA - Ai limiti dell'incredibile quanto accaduto questa sera al Parco Lezama, situato nello storico quartiere di San Telmo a Buenos Aires. Lì si sono raccolti numerosi tifosi del Boca Juniors per assistere, sui maxischermi, alla finale di Coppa Libertadores tra la squadra argentina e il Fluminense. Solo che durante l'incontro i maxischermi hanno cessato di funzionare: nel frattempo la squadra brasiliana sbloccava il punteggio con la rete di Cano. E qui è scattato il clamoroso equivoco: alcuni presenti hanno gridato al gol e la folla ha frainteso, iniziando ad esultare come se fosse stato il Boca a portarsi in vantaggio: il video è immediatamente diventato virale.