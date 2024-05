Ufficiale, Tevez lascia l'Independiente: il comunicato

Carlos Tevez non sarà più l'allenatore dell'Independiente. L'attaccante ex Juventus ha comunicato al presidente del club che lascerà la squadra dopo la prossima partita. L'allenatore nello scorso mese era stato ricoverato per un malore. Tevez era arrivato all'Independiente nell'agosto del 2023 salvando il club che era a un passo dalla retrocessione.