"Di Maria dopo Messi e Maradona", l'incredibile complimento all'ex Juve

La Copa America che avrà inizio tra poco giorni sarà l'ultimo grande torneo di Angel Di Maria con la maglia dell' Argentina , come ha annunciato lo scorso novembre . Il suo ex compagno di nazionale Javier Mascherano ha voluto elogiarlo pubblicamente con due paragoni leggendari.

Mascherano elogia Di Maria: le sue parole

Queste le parole ai microfoni di DSports: "Per me, oltre a Messi e Maradona, Di María è uno dei cinque migliori giocatori della Nazionale degli ultimi 40/50 anni. Oltre ad essere un grande giocatore, è stato un fattore determinante in tutte le competizioni vinte dall'Argentina . Ha ottenuto tutto ciò che un giocatore può ottenere con la Nazionale".