"Coro razzista contro la Francia: l'Argentina rischia la denuncia"

L'Argentina rischia grosso: cosa è successo dopo la vittoria della Copa America

Il coro in questione, cantato dopo la finale vinta contro la Colombia, risale allo scorso Mondiale in Qatar, quando le due nazionali si affrontarono in finale. Stando a quanto riportato dal portale argentino TyC Sports, la federcalcio francese starebbe pensando di denunciare l'Argentina. Gli argentini avrebbero interrotto la diretta appena il coro è stato intonato, ma era già troppo tardi perchè si sono sentite le prime frasi ed è stato subito riconosciuto fino ad arrivare ai massimi organi del calcio francese.