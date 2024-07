Calcio in lutto, portiere cade in bagno e muore: l'assurdo incidente

Dramma in Ecuador : è morto Justin Cornejo , portiere 20enne del Barcelona SC . Stando a quanto riportato dai media ecuadoriani, il decesso è dovuto a una brutta caduta nel bagno di casa sua. 48 ore di ricovero e poi la scomparsa.

Morto portiere 20enne, la nota del club

Queste la nota del club sulla morte del classe 2003: "Nessuna parola o frase potrà toglierci il dolore che proviamo in questo momento. Il ricordo che lascia a tutti noi, sarà ciò che ci darà la forza necessaria per uscirne. Justin sarai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace amico. Ti vogliamo tanto bene". Cornejo era cresciuto nel vivaio del Barcelona SC e nel 2022 era diventato il terzo portiere della prima squadra.