L'ex portiere minaccia Di Maria: "Se mi danno 11 minuti lo fratturo"

Con la vittoria della Copa America , dovrebbe essersi concluso il percorso di Angel Di Maria con la nazionale argentina. Usiamo il condizionale perchè in una recente intervista la moglie del Fideo ha fatto emergere la possibilità di dare un ultimo saluto davanti ai suoi tifosi giocando solo 11 minuti (come il suo numero di maglia) nella gara di qualificazione al prossimo Mondiale contro il Cile del prossimo 4 settembre. Una possibilità che però non piace a molti.

Peric contro Di Maria: le sue parole

Tra questi c'è l'ex portiere cileno Nicolas Peric. Queste le sue parole al programma radiofonico La Metro FM: "Se mi danno 11 minuti, lo fratturo. Questi bastardi. Perchè fare così in una partita qualificazione contro una squadra che è in una situazione assolutamente diversa? Che facciano un'amichevole, tre giorni prima. Gli rende omaggio come merita. Non dico che non lo meriti. Se gioca 11 minuti e fai un cambio, è perché non ti interessa della partita".