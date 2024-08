Argentina, ancora fuori Dybala. Ci sono Soulé, Paredes e Castellanos

ROMA - Sono ore decisive per il futuro di Paulo Dybala tra Roma, Arabia Saudita e Argentina. Già, perché in attesa di fare una scelta sull' offerta faraonica Al-Qadsiah il fantasista giallorosso (che intanto continua a lavorare con i compagni a Trigoria dopo lo 0-0 del debutto in campionato a Cagliari ) è rimasto nuovamente fuori dai convocati dell'Argentina .

Il ct Lionel Scaloni ha infatti escluso Dybala (tra i protagonisti dell'ultima Coppa del Mondo vinta dalla 'Seleccion') dalla lista dei calciatori scelti per le prossime due sfide a Cile e Colombia valide per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026. Un'esclusione che potrebbe diventare definitiva se la 'Joya' dovesse lasciare la Serie A per andare a giocare nella più ricca ma meno competiva Saudi Pro League .

Scaloni chiama Paredes, Soulé e Castellanos

Senza la 'Joya' sono comunque sei i calciatori che militano nel campionato italiano convocati dal ct dell'Argentina e due di questi sono della Roma: si tratta dell'altro campione del mondo Leandro Paredes e di Matias Soulé, approdato in giallorosso per giocare con il suo amico Dybala che rischia invece di dover suo malgrado sostituire. Restando nella capitale poi la chiamata è arrivata per il 'Taty' Castellanos, a segno e migliore in campo nel match vinto dalla sua Lazio all'Olimpico contro il Venezia. In lista infine Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, il portiere Musso dell'Atalanta e Nico Gonzalez della Fiorentina sul quale continua in queste ore il pressing della Juventus che vuole portarlo in bianconero alla corte di Tiago Motta. Out per infortunio Lionel Messi e l'ex juventino Angel Di Maria.

Argentina, la lista completa dei convocati

Portieri: Benitez, Rulli, Musso, Martinez. Difensori: Montiel, Molina, Romero, Pezzella, Balerdi, Otamendi, Martinez, Tagliafico, Barco. Centrocampisti: Paredes, Rodriguez, Fernandez, Mac Allister, Lo Celso, Fernandez, De Paul. Attaccanti: Nico Gonzalez, Garnacho, Soulé, Simeone, Carboni, Alvarez, Lautaro Martinez, Castellanos.