Lazio-Venezia diretta: Zaccagni sorpassa su rigore al 44' LIVE

È il gran giorno del debutto per Marco Baroni , che oggi (18 agosto, ore 20:45) affronterà la sua prima partita ufficiale da allenatore della Lazio ospitando all'Olimpico il neopromosso Venezia di Eusebio Di Francesco (anche lui nuovo sulla panchina dei lagunari) nel match valido per la 1ª giornata di Serie A . Segui la partita in diretta .

Lazio-Venezia: numeri e statistiche del match in tempo reale

21:33

45+2' - Finito il primo tempo: Lazio-Venezia 2-1

Finito il primo tempo all'Olimpico con la Lazio avanti 2-1 sul Venezia. Avanti gli ospiti in avvio con Andersen, quasi immediata poi la risposta di Castellanos per i biancocelesti che a un minuto dal riposo sono passati avanti su rigore, conquistato dallo stesso 'Taty' e trasformato da Zaccagni.

21:31

45' - Lazio vicina al tris: Joronen salva su Marusic

Il Venezia ha accusato il colpo dopo il sorpasso della Lazio che va vicina al tris con Marusic: destro a giro dal limite ma Joronen è bravo a rifugiarsi in corner. Due i minuti di recupero concessi intanto dall'arbitro Tremolada in questo primo tempo.

21:30

44' - Zaccagni in gol dal dischetto: Lazio-Venezia 2-1

Rigore confermato anche dal Var: sul dischetto va Zaccagni che incrocia con il destro e supera Joronen, con la Lazio ora avanti 2-1 sul Venezia.

21:28

42' - Fallo di Sverko per Castellanos: rigore per la Lazio

Splendido spunto di Noslin sulla destra e cross basso per il Castellanos, scalciato da Sverko: rigore per la Lazio

21:24

38' - La Lazio sfiora il raddoppio con Castellanos

Lazio vicinissima al raddoppio con Castellanos: splendido il cross dalla destra di Noslin per il 'Taty', che di testa sfiora il palo della porta del Venezia.

21:18

32' - Primo giallo per il Venezia: ammonito Sagrado

Prima ammonizione del match e a prenderla è un calciatore del Venezia: giallo a Sagrado per un fallo su Zaccagni.

21:16

30' - Occasione Venezia con Zampano: palla a lato di un soffio

Occasione per il Venezia con un tiro cross di Zampano: Gytkjaer non riesce a intervenire sul secondo palo e la palla esce di un soffio.

21:09

23' - La Lazio ci prova con Zaccagni: conclusione deviata in corner

Insiste la Lazio, che manda al tiro dal limite Zaccagni: la conclusione del nuovo capitano biancoceleste viene deviata in corner, con la palla che sfila a lato del palo.

21:06

20' - Cross impreciso di Dele-Bashiru: sfuma l'occasione per la Lazio

Buona manovra della Lazio, con Castellanos che fa da boa per Zaccagni: apertura sulla sinistra per Dele-Bashiru il cui cross è però impreciso. Sfuma così una buona occasione per la Lazio.

21:01

15' - Attacca la Lazio: Castellanos impegna Joronen

Dopo il pari la Lazio prova a spingere sull'acceleratore: Marusic scende sulla sinistra e crossa in area, dove Castellanos gira di testa trovando però il portiere ospite Joronen ben posizionato.

20:56

11' - Gol di Castellanos: Lazio-Venezia 1-1

Pareggio della Lazio con Castellanos: il 'Taty' ruba palla a Svoboda e poi davanti a Joronen resta lucido, trovando così la rete dell'1-1.

20:49

3' - Gol di Andersen: Lazio-Venezia 0-1

Partenza shock per la Lazio: pasticcio di Rovella sugli sviluppi di un angolo, Ellertsson serve Andersen che con il destro la piazza all'incrocio dove Provedel non può arrivare. Venezia avanti 1-0 all'Olimpico.

20:46

1' - Lazio-Venezia, iniziata la sfida dell'Olimpico

Iniziata Lazio-Venezia all'Olimpico, con gli ospiti a muovere il primo pallone del match valido per la prima giornata di Serie A.

20:39

Lazio-Venezia, Radu in corteo con i tifosi verso l'Olimpico: il post social

Ci sarà anche Radu all'Olimpico per assistere a Lazio-Venezia. "Si parte" ha scritto su Instagram l'ex biancoceleste a corredo di un'immagine del corteo dei tifosi (lui compreso) in cammino verso lo stadio.

20:30

Lazio, gioie e dolori alla prima giornata di A: i numeri del passato

Lazio e Venezia si sfideranno per la prima volta in assoluto alla prima giornata di un torneo di Serie A. In generale, la Lazio è la squadra che ha pareggiato più match (29) alla prima giornata stagionale del massimo campionato. Dopo una striscia di quattro successi consecutivi alla prima partita stagionale di Serie A, la Lazio ha perso all’esordio nello scorso campionato (1-2 contro il Lecce); l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno registrato due sconfitte di fila nel primo match stagionale del massimo torneo risale al biennio 1983/84-1984/85. Il Venezia ha vinto soltanto una delle 13 gare (4 pareggi e 8 sconfitte) disputate alla prima giornata stagionale di Serie A: quella per 1-0, contro l’Inter, il 6 ottobre 1940.

20:23

Tabù Lazio per il Venezia: i precedenti in casa dei biancocelesti

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 5 sfide (4 vittorie e un pareggio) contro il Venezia in Serie A, vincendo tutte le ultime tre; l’ultimo successo dei lagunari contro i biancocelesti nel torneo risale al 5 gennaio 2000 (2-0 al Penzo, con gol di Maurizio Ganz e Filippo Maniero). La Lazio è imbattuta in tutte le 11 gare casalinghe (9 vittorie e 2 pareggi) giocate contro il Venezia in Serie A; soltanto contro Empoli (14) e Perugia (12) i biancocelesti hanno disputato più partite interne senza mai perdere nel massimo campionato.

20:15

Lazio-Venezia, tanti assenti per Di Francesco

Diverse assenze per il Venezia di Di Francesco nel match dell'Olimpico contro la Lazio: indisponibili Bjarkason, Busio, Jajalo e il bomber Pohjanpalo oltre agli squalificati Candela, El Haddad e Idzes.

20:11

Lazio-Venezia, chi arbitrerà la sfida dell'Olimpico

Sarà Paride Tremolada della sezione di Monza ad arbitrare Lazio-Venezia all'Olimpico, assistito da Imperiale e Vecchi mentre il quarto uomo sarà Sacchi, con Gariglio al Var e Chiffi come Avar.

20:04

Lazio-Venezia, formazioni ufficiali: le scelte di Baroni e Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Cataldi, Vecino, Castrovilli, Pedro, Isaksen, Dia, Tchaouna.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Zampano, Duncan, Andersen, Sagrado; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Stankovic, Grandi, Lucchesi, Haps, Crnigoj, Lella, Doumbia, Pierini, Raimondo.

19:57

Lazio-Venezia, out Gila per infortunio: come sta il difensore

Gila è out per infortunio e sarà dunque assente stasera all'Olimpico nell'esordio della Lazio in campionato contro il Venezia. A spiegare quali sono le condizioni del difensore spagnolo è stato lo stesso club biancoceleste attraverso un comunicato. TUTTI I DETTAGLI

19:55

Lazio-Venezia: la formazione ufficiale dei biancocelesti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Marco Baroni

19:48

La vigilia di Baroni: "Non c'è tempo, bisogna partire forte"

"Con la squadra si lavora forte perché noi non abbiamo tempo. Ci vuole da subito una squadra prestativa, di azione, di voglia, di compattezza". Così Marco Baroni ha caricato la sua Lazio in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Venezia all'Olimpico. APPROFONDISCI

19:39

Lazio, buona la prima per la Primavera: Munoz decisivo a Empoli

Buona la prima per la baby Lazio di Sanderra, che ha vinto 1-0 sul campo dell'Empoli nella prima giornata del campionato Primavera 1. Subito in gol Cristo Munoz, 19enne trequartista spagnolo cresciuto nel Barcellona che è arrivato in biancoceleste quest'estate.

19:35

Lazio, l'impronta di Baroni

Leggi il commento di Stefano Chioffi sulla rinnovata Lazio, all'esordio in campionato contro il Venezia con il nuovo tecnico in panchina. LEGGI TUTTO

19:30

Lazio-Venezia, dove vederla in tv e in streaming

Lazio-Venezia, partita della prima giornata di Serie A in programma oggi allo stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming... TUTTI I DETTAGLI

Roma, stadio Olimpico