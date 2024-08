Dybala verso l’Arabia diretta: le ultime notizie sulla trattativa LIVE

Il giorno dopo lo 0-0 di Cagliari , in casa Roma si continua a pensare al futuro di Dybala , ormai sempre più vicino all'Arabia Saudita. Quella di ieri potrebbe essere stata la sua ultima partita in giallorosso , con tanto di saluto al settore ospiti. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.

Dopo la partita Dybala ha anche rotto il silenzio sui social, pubblicando un post su Instagram . Nessuna frase, solo qualche foto della sua partita e l'emoticon di un lupo, ma tanto è bastato per far impazzire i tifosi giallorossi . LEGGI TUTTO

9:50

Roma, solo Dybala può far saltare la trattativa

Secondo quanto filtrato dai primi sondaggi dell’intermediario, Fali Ramadani, gli arabi non sono disposti a spendere più di 10 milioni per Dybala. Lontano da quota zero, come prospettato inizialmente, ma anche dai 18 che sperava di incamerare Dan Friedkin e persino più bassa anche della clausola rescissoria scaduta a fine luglio. La distanza non appare comunque incolmabile visto che l’intenzione comune è arrivare a dama. Soltanto Dybala può far saltare tutto.

9:40

Dybala, il gesto sotto il settore ospiti

Dybala è passato sotto al settore ospiti di Cagliari dopo il triplice fischio. Davanti a lui 400 romanisti, dietro migliaia a sperare che non sia davvero l'ultima. Paulo ha salutato con Celik, poi da solo. Ha applaudito, ringraziato, salutato. Si è emozionato ed è tornato indietro a testa bassa, con gli occhi lucidi. LEGGI TUTTO

9:35

Roma, Ghisolfi punta su Riquelme

Vista la situazione legata a Dybala, Ghisolfi ha riallacciato i contatti con lo staff di Rodrigo Riquelme, ala classe 2000 dell’Atletico Madrid. Potrebbe essere lui, davanti a un’offerta da circa 20 milioni, a prendere numericamente il posto della Joya, migliorando le fasce come chiesto da De Rossi.

9:25

Roma-Dybala, è un addio amaro

La verità però è che questo trasferimento, delineato già da una decina di giorni, appartiene alla categoria dei mali necessari: la Roma lo vuole vendere per contabilizzare, tra costi dello stipendio e la prevedibile plusvalenza, almeno una quarantina di milioni in due bilanci mentre Dybala, che in Arabia Saudita idealmente non vorrebbe mai andare, guadagnerà proprio 40 netti in due edizioni di Saudi League. LEGGI TUTTO

9:15

Dybala sempre più vicino all'Arabia Saudita

In queste ore i legali del giocatore, escluso dalla formazione titolare di De Rossi, dovrebbero perfezionare l’accordo triennale con l’Al-Qadsiah, che poi presenterà la propria proposta alla Roma. Anche qui ci sarà un po’ da lavorare.

Roma