Intervento killer in Copa Sudamericana: Advincula espulso dopo 9 secondi

Clamoroso quanto successo in Copa Sudamericana . Durante la sfida tra Cruzeiro e Boca Juniors , valida per il ritorno degli ottavi di finle del torneo, il terzino degli argentini Luis Advincula è stato espulso dopo appena nove secondi dal fischio d'inizio.

Advincula, intervento killer ed espulsione dopo 9 secondi

Dopo il calcio d'inizio, il peruviano perde palla e per recuperarla entra malissimo sulla caviglia destra del centrocampista avversario Lucas Romero. Nonostante l'avvio della partita fosse avvenuto una manciata di secondi prima, l'arbitro ha deciso di espellere il giocatore data l'entità dell'intervento. Boca che dunque è rimasto in dieci per tutta la partita, portando la sfida fino ai calci di rigore, dove un penalty sbagliato da Merentiel fa uscire la squadra di Cavani dalla Copa Sudamericana.