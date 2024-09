Urla, abbracci e lacrime: la reazione di Oriana al gol di Dybala contro il Cile

Oriana Sabatini sfrenata. La cantante e attrice non è riuscita a trattenersi al Monumental di Buenos Aires quando il suo Paulo Dybala ha segnato con l'Argentina contro il Cile. Per la Joya è stata una partita importante, il ritorno ufficiale in Nazionale dopo la mancata convocazione per la Copa America 2024, vinta tra l'altro proprio dagli Albiceleste. In più il giocatore della Roma ha indossato la maglia 10, quella di Leo Messi momentaneamente assente in rosa a causa di un infortunio. L'esultanza di Oriana sugli spalti è diventata virale sui social scatenando una valanga di commenti e meme.

Oriana Sabatini sfrenata dopo il gol di Dybala contro il Cile La signora Dybala è scoppiata di gioia e ha mostrato la sua euforia abbracciando la sorella minore Tiziana e gridando, visibilmente emozionata, con tutto il suo entusiasmo. Oriana Sabatini ha sempre sostenuto Paulo e non ha esitato a mettere in secondo piano la sua carriera per seguire l'attaccante. Dybala è entrato in campo poco dopo la mezz'ora del secondo tempo, quando la partita era sull'1-0 (grazie ad Alexis Mac Allister, che ha sbloccato la partita al 48'). Dopo la rete di Julián Álvarez all'84' a chiudere l'incontro è stato Dybala all'90+1'.

Qualificazioni Mondiali 2026: l'Argentina vince facile L'Argentina ha vinto facilmente nel match contro il Cile valevole per il girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. A Buenos Aires i campioni del mondo in carica si sono imposti per 3-0 con reti tutte nel secondo tempo. Per Dybala è il quarto gol in nazionale. In campo dall’inizio Lautaro che ha giocato quasi 80 minuti mentre c'è stato l'esordio assoluto per il laziale Castellanos. Ansia per i tifosi della Juve: Nico Gonzalez è uscito zoppicante al 53' e ora si attendono esami approfonditi a riguardo. In classifica la squadra di Scaloni è saldamente al comando con 18 punti in 7 gare disputate, mentre il Cile è soltanto nono a quota 5.

