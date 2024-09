Il Superclasico è del River Plate: Boca Juniors battuto alla Bombonera

Il River Plate torna a vincere il Superclasico : l'ultima vittoria contro il Boca Juniors risaliva a quasi un anno fa. Alla squadra di Marcelo Gallardo basta una rete di Lanzini per portare a casa i tre punti e sorpassare in classifica proprio gli Xeneizes.

Superclasico: vince il River Plate, delusione Boca Juniors

Come ci si poteva aspettare, la gara è stata molto frammentata e interrotta dalle decine di falli. Una partita del genere poteva essere sbloccata solamente da un episodio, e così è stato. Al 20', combinazione del River sulla sinistra, tiro innocuo parato da Romero che però non blocca e sulla ribattuta si avventa Manuel Lanzini e segna il gol decisivo. Nonostante il rientro da titolare di Edinson Cavani dopo un problema muscolare, il Boca Juniors non riesce a essere incisivo in fase offensiva. L'unico vero pericolo per il River arriva al 72' con un tiro dalla distanza di Advincula che colpisce la traversa. A recupero ormai scaduto, il Boca segna la rete del pareggio con Milton Gimenez ma viene annullato dopo il consulto del Var per un tocco di mano. Al 102' viene anche espulso Cristian Lema.