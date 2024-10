L'Argentina bloccata a Miami dall'uragano Milton: un'odissea il viaggio per il Venezuela

MIAMI (USA) - Allerta massima in Florida per l'atteso passaggio dell'uragano Milton , salito fino alla categoria 5 secondo l'ultimo aggiornamento del National Hurricane Center, che come riportato dalla Cnn aumenterà nelle prossime ore di intensità esponendo diverse città al rischio di tornado . E in ansia ci sono anche i calciatori dell'Argentina campione del mondo, che si è radunata a Miami in vista del match di qualificazione ai Mondiali 2026 in programma domani (giovedì 10 ottobre) in casa del Venezuela.

Argentina bloccata dall'uragano Milton, Scaloni in ansia

"Non ci hanno lasciato viaggiare - ha detto in conferenza stampa il ct Lionel Scaloni a due giorni dal match -. Speriamo di poterlo fare nelle prossime ore se il tempo lo permette, altrimenti sarà difficile arrivare in tempo per la partita perché dovremo anche fare uno scalo (in Colombia come riporta l'edizione online di 'Ole', ndr), visto che non permettono lo sbarco dal suolo statunitense direttamente in Venezuela". Una vera e propria odissea dunque per il gruppo della 'Albiceleste', in cui ci sono anche il romanista Paredes e l'interista Lautaro Martinez (prossimi avversari all'Olimpico dopo la sosta) oltre a Nico Paz del Como, mentre non hanno potuto rispondere alla convocazione l'altro romanista Dybala e lo juventino Nico Gonzalez (infortunati come Acuna e Garnacho).

Out i portieri Martinez e Romero, torna Messi

Reduce dal ko in casa della Colombia, in Venezuela la 'Seleccion' non avrà a disposizione i portieri Emiliano 'Dibu' Martinez e Cristian 'Cuti' Romero, entrambi squalificati, mentro non è al top il centrocampista Mac Allister del Liverpool. Recuperato invece il capitano Lionel Messi: "Sta bene- ha detto sempre Scaloni in conferenza - è in buona condizione e farà parte della squadra".