Argentina fermata su un campo allagato. Sfogo Messi: "Così è brutto"

Nonostante un avvio sprint, l' Argentina di Scaloni non riesce a battere il Venezuela nella nona giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 . Non basta il ritorno di Leo Messi , che non ha certo beneficiato delle pessime condizioni del terreno di gioco , a causa del meteo avverso che ha caratterizzato la serata di Maturin.

Argentina fermata dal Venezuela, Messi: "Difficile giocare in queste condizioni"

L'Argentina di Scaloni non va oltre l'1-1 in casa del Venezuela, in occasione del nono appuntamento della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, in scena negli Stati Uniti nel 2026. A Maturin, più una battaglia che una partita di calcio, considerando il diluvio che si è abbattuto sul Municipal e un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. Condizioni che non hanno certo esaltato le qualità di Messi e compagni. Nel dopo gara, la Pulce l'ha analizzata così: "È stata una brutta partita, non riuscivamo a fare due passaggi di fila perché la palla restava impantanata. È difficile giocare in queste condizioni, il campo non ha aiutato", ha sottolineato il capitano dell'Albiceleste. Nonostante il pari, l'Argentina resta saldamente in vetta al raggruppamento, con 19 punti all'attivo e 6 lunghezze di vantaggio sul Brasile.