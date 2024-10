Scaloni è sicuro: "Lautaro vincerà il Pallone d'Oro"

Scaloni: "Lautaro Martinez merita di vincere il Pallone d'Oro"

Dal titolo di capocannoniere in Serie A alla vittoria dell'ultima Coppa America da protagonista, con 6 gol realizzati nella competizione continentale e la rete decisiva in finale contro la Colombia. Lautaro Martinez si è lasciato alle spalle una stagione da incorniciare, macchiata solo dal famoso rigore di Madrid, e merita di essere tra i candidati al Pallone d'Oro. Ne è convinto Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Inghilterra, che ha speso parole al miele per il "Toro" alla vigilia del match con la Bolivia, valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale: "Lautaro ha fatto un anno spettacolare - ha sottolineato il ct -. Il gol in finale e miglior marcatore della Copa America. Se lo merita più di chiunque altro. Lo apprezzo tantissimo. Spero che lo vinca. È stato con noi dal minuto zero. Spero che possa vincerlo, è un ragazzo che apprezzo molto e spero che abbia questa opportunità. E se non ora, arriverà più avanti perché ha ancora un grande futuro davanti a sé".