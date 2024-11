Niente Argentina per Dybala, De Paul: "Grandissimo giocatore ma Scaloni..."

Argentina, Dybala fuori dai convocati: le parole di De Paul

Queste le sue parole a Sky Sport: "Ho visto che non è stato convocato. Quello che dico sempre è che Paulo è un grandissimo giocatore, ci aiuta tanto quando viene, ma la decisioni sono del mister e noi le accettiamo. Chi non è convocato lavora per esserci nelle prossime, lui è sempre dentro quel gruppo e questo è importante. Sicuramente lavorerà di più per esserci". Dopo la mancata convocazione in estate per la Copa America, Dybala era tornato tra i convocati a settembre segnando anche un gol contro il Cile. Poi l'esclusione a ottobre per un problema muscolare.