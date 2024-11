Rissa clamorosa in Argentina, cosa è successo alla fine di Independiente-River Plate

Rissa clamorosa in Independiente Rivadavia-River Plate: cosa è successo

Sul campo è finita 2-1 per l'Independiente Rivadavia, capace di superare i rivali del River Plate, ma sullo stesso manto erboso si è consumata un'altra partita, tutt'altro che appassionante e ricca di gol. La mitraglia simulata da Sebastian Villa, dopo il gol, ha scatenato l'ira e la tensione degli avversari, partiti a difesa dei propri tifosi, a cui era rivolto il gesto provocatorio del giocatore di casa. Da lì, un inferno. Coinvolti tutti i componenti delle due squadre, tra calciatori in campo e panchine, più dirigenti e steward. Pugni in faccia, spintoni e promesse poco carine. Attesa per le decisioni di giudice sportivo e Federazione, per due società che ora rischiano sanzioni piuttosto significative.