Tifoso con un teschio allo stadio: “Lo porto ovunque”. Il motivo stupisce tutti

Allo stadio con il teschio del nonno: non è la trama di un film dell'orrore o di una commedia noir, ma la storia vera, che si ripete da anni, di un tifoso argentino. Il protagonista è Gabriel Aranda , popolare sostenitore del Racing Club di Avellaneda , che ieri ha ripetuto il suo rito, immortalato dai fotografi, in occasione della finale della Copa Sudamericana 2024, vinta dal Racing, battendo 3-1 in finale i brasiliani del Cruzeiro.

Con il teschio del nonno allo stadio

Gabriel ha portato con sé, sugli spalti, il teschio del nonno, che si chiamava Valentin Aguilera: "Era un grandissimo tifoso del Racing - ha raccontato Aranda ai giornalisti - e io amo il Racing così come amo mio nonno. Lo porto ovunque". Nel 2019, a TNT Sports, Gabriel rivelò: "Ero al cimitero e ho tirato fuori il teschio dalla tomba ogni volta che il Racing giocava. Lui porta fortuna, sicuramente è orgoglioso da lassù...". Durante la finale vinta dal Racing sul Cruzeiro (il cui gol della bandiera è stato segnato da Kaio Jorge, ex di Juve e Frosinone), il tifoso argentino è stato sorpreso più volte a baciare il teschio del nonno, come già accaduto un paio d'anni fa durante una partita contro il Boca Juniors. Il successo di ieri nella Copa Sudamericana è il primo, in questa competizione, per il Racing nella sua storia.