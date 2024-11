Atletico Mineiro-Botafogo ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Nella splendida cornice del "Monumental" di Buenos Aires, Atletico Mineiro e Botafogo saranno protagoniste dell'ultimo atto della Coppa Libertadores , competizione che consegna quest'anno l'ultimo slot utile per accedere al nuovissimo Mondiale per Club , in programma la prossima estate. Due squadre che vivono momenti differenti e che hanno lottato per obiettivi molto diversi in patria, come testimoniano le loro posizioni nel massimo campionato brasiliano. In una finale, però, può succedere di tutto.

Atletico Mineiro-Botafogo, l'orario

La finale Atletico Mineiro-Botafogo andrà in scena oggi, sabato 30 novembre, alle ore 21 (orario italiano) allo stadio "Monumental" di Buenos Aires.

Dove vedere Atletico Mineiro-Botafogo in diretta tv

Atletico Mineiro-Botafogo non sarà trasmessa in diretta tv in Italia. Attivo soltanto il servizio streaming.

Dove vedere Atletico Mineiro-Botafogo in streaming

Atletico Mineiro-Botafogo sarà visibile live in streaming, in Italia, solo su Como TV, piattaforma che detiene i diritti della Coppa Libertadores. È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione di riferimento su App Store e Google Play. Potrete seguire la finale in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

La probabile formazione di Milito

ATLETICO MINEIRO (3-4-2-1): Everson; Mariano, Battaglia, Lyanco; Scarpa, Vera, Otavio, Paulinho; Hulk, Bernard; Deyverson. All. G. Milito.

La probabile formazione di Jorge

BOTAFOGO (4-3-2-1): Victor; Vitinho, Bastos, Barboza, Telles; Gregore, Freitas; Henrique, Savarino, Almada; Jesus. All. A. Jorge.

Atletico Mineiro-Botafogo, la cronaca

Finale in gara unica al "Monumental" di Buenos Aires, tempio del calcio argentino che è solito ospitare le partite casalinghe del River Plate, squadra eliminata proprio dall'Atletico Mineiro in semifinale. Sfida tutta brasiliana tra la formazione allenata da Gabriel Milito, fratello del più famoso Diego, e il Botafogo di Artur Jorge, che parte nettamente favorito alla vigilia. La "stella solitaria", alla prima finale della sua storia in Coppa Libertadores, guida la classifica del Brasilerao a due giornate dalla fine, con tre lunghezze di vantaggio sul Palmeiras. Riflettori puntati su Junior Santos, capocannoniere di questa edizione del torneo continentale, mentre tra le fila dell'Atletico sono presenti vecchie conoscenze del calcio italiano come Lyanco, l'ex Sassuolo Mauricio Lemos, Guilherme Arana e l'attaccante Edu Vargas. Ancora una volta, sarà una squadra brasiliana ad aggiudicarsi l'ambita Coppa Libertadores, che oggi mette in palio anche il 32esimo ed ultimo posto al nuovo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA.