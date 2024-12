Adriano balla, Materazzi con la maglia del Flamengo: l'incontro a Rio de Janeiro

Adriano domenica saluterà una volta per tutte il calcio . L'ex attaccante dell' Inter ha invitato al Maracana tante superstar del mondo del calcio per un'ultima partita, Flamengo contro Italia. Anche se di italiano vero ce ne sarà solo uno, Marco Materazzi .

Adriano-Materazzi, la giornata insieme

Il campione del mondo del 2006 è arrivato in Brasile e ha subito incontrato il suo vecchio amico. I due hanno mangiato e si sono divertiti in una steakhouse di Rio de Janeiro. Materazzi si è sentito subito a suo agio e ha indossato la maglia del Flamengo ridendo e ballando con Adriano.

Flamengo contro Italia, la partita d'addio di Adriano

Domani i compagni di squadra dell'ex Inter negli Amici d'Italia saranno tutti giocatori che hanno giocato in Serie A. Per fare qualche nome, giocheranno i vari Burdisso, Pizarro, Dida e Simplicio, ma su tutti Ronaldo il Fenomeno. Dall'altro lato del campo ci saranno altre leggende come Zico, Romario e Julio Cesar. Queste le squadre complete: