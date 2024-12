Adriano diretta addio al calcio: segui la partita di oggi LIVE

21:00

Entrano in campo le squadre

I giocatori stanno entrando sul terreno di gioco del Maracanà in questo momento: boato per Adriano che si inchina davanti alla folla e si prende l'abbraccio di tutti i bambini che hanno accompagnato in campo i giocatori.

20:55

Adriano inizia con il Flamengo: la formazione ufficiale

Flamengo (4-3-3): Julio Cesar; Moura, Angelim, Juan, Junior; Athirson, Ribas, Petkovic; Vagner Love, Adriano, Romario.

20:50

Flamengo o Italia, con chi giocherà Adriano?

Manca sempre meno all'inizio della sfida. Adriano ha deciso che giocherà un tempo con la maglia del Flamengo e l'altro insieme agli Amici dall'Italia.

20:45

Romario: "Adriano al mio livello e quello di Ronaldo"

Romario ha parlato ai giornalisti nel pre partita: "Adriano è sicuramente al mio livello e a quello di Ronaldo. Ha fatto la storia al Flamengo e all'Inter. Sono stato convocato per l'ultima battaglia dell'Imperatore. Sarà grandioso. Ci piace, ha un grande cuore, dimostra sempre di essere buono. Il mio acquisto al Flamengo è stato diverso. Ero il miglior giocatore del mondo, campione del mondo, al culmine della mia carriera. Passerà molto tempo prima di vedere di nuovo. Non mi pento di nulla. Ho smesso di guadagnare più soldi per essere più felice. Oggi segnerò, non è cambiato nulla".

20:40

Adriano è arrivato al Maracanà: "Sto tremando"

In questi minuti Adriano è arrivato al Maracanà. I video lo ritraggono mentre dispensa baci e abbracci a chiunque incontri nel tunnel, tra cui l'ex Juve Diego e Romario. Le sue parole: "La cosa più importante sono questi, gli amici. Sono una famiglia. Non posso nemmeno crederci. Essere di nuovo qui con i miei amici. Sono molto felice. "Sono una persona molto emotiva. Dio mi ha dato tutto questo. Non sono l'Imperatore, sono Didico. I miei amici conoscono la mia strada. Sto tremando. La mia famiglia è ancora qui. Ricordo che quando arrivai all'Inter, Ronaldo mi aprì le porte. Non so se piangerò di più o giocherò oggi"".

20:30

Ronaldo non giocherà

Nell'intervista pre partita, Ronaldo ha rivelato che non giocherà parlando di un problema al polpaccio accusato giocando a tennis, ma rimarrà comunque al Maracanà con lo staff tecnico a bordo campo.

20:20

Adriano: "Impossibile non essere nervoso oggi"

Sulla partita Adriano ha detto: "Non posso nemmeno crederci. Sono ansioso e non sono il tipo che si comporta così. Rivedrò amici che hanno giocato con me tanto tempo fa. Come non essere nervoso? Non c'è modo di farlo. Spero che sia un bellissimo evento per i tifosi e anche per me, perché me lo merito [ride, ndr]".

20:10

Adriano balla, Materazzi con la maglia del Flamengo: l'incontro a Rio de Janeiro

Il campione del mondo del 2006 è arrivato in Brasile ieri e ha incontrato il suo vecchio amico in una steakhouse a Rio de Janeiro: cosa è successo.

20:05

Flamengo contro Amici dall'Italia: chi giocherà

Flamengo : Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan, Zinho e Vágner Love.

: Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan, Zinho e Vágner Love. Amici dall'Italia: Adriano, Ronaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias, Hernanes Fábio Simplício.

20:00

"L'ultima battaglia dell'Imperatore": cresce l'attesa

Tutto pronto al Maracanà per la partita d'addio di Adriano, Flamengo contro Amici dall'Italia. Fischio d'inizio programmato per le 21 ora italiana.

Stadio Maracanà - Rio de Janeiro