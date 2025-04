Il portiere provoca Sergio Ramos, lui come Totti: "Ti faccio il cucchiaio"

Siparietto inusuale nel corso di Tigres-Monterrey, gara valida per la quindicesima giornata della Liga MX (la Serie A messicana): protagonisti Sergio Ramos e il portiere Nahuel Guzman. L'estremo difensore dei padroni di casa ha cercato di distrarre per più di un minuto l'ex difensore del Real Madrid, incaricato di battere il calcio di rigore con il quale ha momentaneamente portato in vantaggio gli ospiti al 51'. Come? Girandosi di spalle. Ramos ha mantenuto la calma, ha sorriso, ha fatto cenno con la testa come per dire "okay". Poi ha "minacciato" Guzman di fargli il cucchiaio. Alla Totti.