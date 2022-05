Scolari nuovo allenatore dell'Atletico Paranaense

ROMA - Luiz Felipe Scolari è il nuovo direttore tecnico dell'Atletico Paranaense. Assieme a 'Felipao', che sarà anche l'allenatore della squadra al posto di Fabio Carille, esonerato in seguito al pesante ko (5-0) contro The Strongest nella fase a gironi di Copa Libertadores, entrano nello staff tecnico del club della massima serie brasiliana anche Carlos Pracidelli e Paulo Turra. Scolari, 73 anni, ha allenato in passato anche il Gremio e il Palmeiras, vincendo la Coppa Libertadores nel 1995 e nel 1999. Due volte commissario tecnico della Nazionale brasiliana (tra il 2001 e il 2002 e, di nuovo, tra il 2012 e il 2014), ha guidato la Seleçao alla vittoria del Mondiale nel 2002 e della Confederations Cup nel 2013.