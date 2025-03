Neymar convocato dal Brasile dopo oltre un anno dall'infortunio: segue l'annuncio in tv e reagisce così

La nazionale brasiliana è pronta per un altro importante capitolo delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 e la grande novità è il ritorno di Neymar. Il commissario tecnico Dorival Júnior ha annunciato oggi la lista dei 23 giocatori che affronteranno Colombia e Argentina il 20 e 25 marzo, match che potrebbero segnare il rientro in campo della stella brasiliana dopo più di un anno di assenza per infortunio. 'O' Ney' porta aspettative e speranze. Gli scontri, validi per la 13/a e 14/a giornata, si disputeranno rispettivamente allo stadio Garrincha di Brasilia e al Monumental de Núnez di Buenos Aires. L'ex Barcellona ha seguito l'annuncio del ct seguendolo in diretta tv: "Felice di essere tornato", ha scritto poi nelle sue storie Instagram pubblicando una foto dell'emozionante momento. Una reazione di gioia e soddisfazione per il fuoriclasse verdeoro, immortalata sui social.