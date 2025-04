Neymar, incubo senza fine: nuovo infortunio, esce dal campo in lacrime

L'incubo sembra non finire mai per Neymar che ha accusato un nuovo infortunio. Il brasiliano aveva recuperato dal problema muscolare alla coscia pochi giorni fa, ma è stato costretto a uscire nuovamente durante la partita di campionato contro l'Atletico Mineiro. Nella partita vinta per 2-0 dal Santos, inizialmente ha provato a rimanere in campo stringendo i denti, ma poi è dovuto uscire al 34' del primo tempo per quello che sembra un altro infortunio muscolare. Mentre usciva dal campo dopo il gol del raddoppio di Barreal, Neymar è scoppiato in lacrime.