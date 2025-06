Il Brasile è pazzo di Ancelotti: hanno anche contato quante gomme ha masticato contro l'Ecuador

Dallo stile inconfondibile al proverbiale sopracciglio alzato, fino all'iconico chewing-gum. A Carlo Ancelotti è bastato davvero poco per conquistare il Brasile, in attesa della prima vittoria alla guida della Seleçao. All'esordio con l'Ecuador, anche i media sudamericani sono andati oltre il pareggio finale, contando persino quante gomme ha masticato nell'arco dei 90 minuti il ct italiano.