Calcio femminile: Ismaili dello Y.Boys scomparsa nel lago di Como

ROMA - Paura nel mondo del calcio femminile: è lo Young Boys, club svizzero di Berna, ad annunciare che la sua centrocampista Florijana Ismaili risulta scomparsa da ieri, dopo un bagno nel lago di Como. Il comunicato dello Young Boys è chiaro e mostra tutta la preoccupazione per una vicenda sulla quale ci sono ancora tanti dubbi: "La polizia continua le sue ricerche. Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio. Siamo in stretto contatto con i familiari e chiediamo comprensione se non forniremo ulteriori informazioni al momento". E' di ieri la notizia di una turista svizzera dispersa dopo un tuffo e non più riemersa. Solo oggi, tuttavia, sono state rese note le generalità con il club svizzero che ha confermato come si trattasse della 24enne centrocampista e capitana dello Young Boys, nata a Walperswil, nel cantone di Berna, da genitori di etnia albanese. Le ricerche proseguono, ma la paura per la giocatrice è tanta.